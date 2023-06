vor 20 Min.

Merching plant nun doch eine konventionelle Photovoltaikanlage

Plus Eine Agri-Photovoltaikanlage ist in Merching nicht mehr möglich, aus mehreren Gründen. Nun plant die Gemeinde doch eine konventionelle Anlage an der Schmiechach.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Erstmals im Juli 2022 befasste sich der Merchinger Rat mit den Details der Flächennutzung für das Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage östlich der Schmiechach. Nun hatten die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit, zu dieser Maßnahme Stellung zu nehmen. Jetzt steht fest: Es wird doch eine konventionelle Photovoltaikanlage werden.

Merching will Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben

Mit dem Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Stephan Fritz hatte die Gemeinde einen Fachmann beauftragt, der in der Sitzung die Punkte akribisch darlegte und für Rückfragen während der öffentlichen Sitzung zu Verfügung stand. Er informierte den Rat auch darüber, dass es aus wirtschaftlichen Gründen nun doch eine konventionelle Photovoltaikanlage werden sollte. Es war nötig, die Fläche der Anlage etwas kleiner zu gestalten: Diese wäre sonst zu nahe an einem potenziellen Überschwemmungsgebiet gelegen. Fritz betonte auch, dass man in dem Bereich auf Wiesenbrüter geachtet habe: Obwohl keine Vögel gesichtet wurden, habe man trotzdem den Bereich verkleinert, um Störungen möglichst auszuschließen. Damit waren auch die Höhen- und Flächenberechnungen so, dass eine Agriphotovoltaikanlage gar nicht mehr wie geplant möglich gewesen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen