Merching Merching schafft Flächen für Wohnbau, Kita und gemeindliche Gebäude

Gemeindliche Gebäude sollen im Bereich des Bebauungsplans am Kirchenfeld in Merching entstehen. Mit der dafür nötigen Bebauungsplanänderung befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Auf dem Gelände befindet sich nur im südlichen Bereich neben dem Friedhof ein Spielplatz, der erhalten werden soll. Während die Behörden kaum Anmerkungen hatten, wie Jürgen Grahammer, Arnold Consult, ausführte, meldeten sich zwei Anwohner - und äußerten Kritik.

In einem anwaltlichen Schreiben monierte der erste Bürger, der sein Anliegen bereits im Januar 2022 ausgeführt hatte, dass das Maß der baulichen Nutzung durch die Reduzierung der Wandhöhe auch unter Berücksichtigung der Abstandsfläche in der 3. Änderung keine nennenswerte Verbesserung wäre. Es gelte, auf die vorhandene Bebauung Rücksicht zu nehmen. Die Grundstücke seien in Hinblick auf die besonders ruhige Lage erworben worden. Er wünschte sich, eine Bebauung deshalb eher in den südlichen Bereich des Grundstücks zu verlagern. Der Rat nahm dazu Stellung und verwies darauf, dass auf die Stellungnahmen des Bürgers vom ersten Schreiben an eingegangen worden sei: Das Abstandsrecht sei mehr als eingehalten worden. Eine Verlagerung der Bebauung nach Süden würde jedoch einen erheblichen Eingriff in den vorhandenen Baumbestand nach sich ziehen. Insgesamt habe die Gemeinde sehr wohl private und öffentliche Belange abgewogen.

Bebauung am Kirchenfeld: Gemeinde schützt Spielplatz und alten Baumbestand

Auch ein zweiter Bürger zeigte sich mit den Änderungen nicht zufrieden, weil er fand, dass auf seine Belange zu wenig eingegangen wurde: Auch für ihn war die Reduzierung der Wandhöhe der angedachten Bebauung nicht ausreichend. Seiner Ansicht nach habe die Gemeinde einige andere Alternativen für Gemeindebedarfsflächen und sollte diese gerne genutzte und erhaltenswerte Grünzone nicht bebauen und verdichten. Selbst auf diesem Areal hätte die Gemeinde durch eine andere Positionierung des Baufensters auf das südliche Grundstücksteil die Möglichkeit, eine wesentliche Verschlechterung seiner Wohnsituation zu vermeiden und auf seine Belange einzugehen. Auch hier erwähnte die Gemeinde die Würdigung der Einwände des Bürgers seit Januar 2022 und verwies auf den erhaltenswerten Baumbestand im Süden und auf artenschutzrechtliche Verbotsbestände, sowie den planungsrechtlich gesicherten Spielflächen in diesem Bereich.Am Ende beschloss der Gemeinderat die Bebauungsplanänderung ohne Gegenstimmen.

Änderungsbeschluss Bebauungsplan östlich der Nebelhornstraße Bauplätze für Wohnhäuser und ein neuer Kindergarten entstehen im Neubaugebiet östlich der Nebelhornstraße . Jürgen Grahammer vom Ingenieurbüro Arnold-Consult führte den Merchinger Rat durch das Bebauungsplanverfahren. Man habe auch deswegen noch nicht mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen, weil der Bau und die Planung der neuen Kita absolute Priorität habe, betonte Bürgermeister Helmut Luichtl. Der Änderungsbeschluss, der mit einer Gegenstimme beschlossen wurde, bezog sich ausschließlich auf den Bau dieser Einrichtung, die nun statt zehn Meter auf zwölf Meter erhöht wurde. Auch die Planung des Staffelgeschosses, das aus Landschaftsschutzgründen umgesetzt werden soll, erforderte kleine Änderungen.

Straßennamen Nachdem mit der Erschließung der Baugebiete 34 und 37 begonnen wurde, schlug Luichtl vor, den Straßen im Erschließungsareal neue Namen zu geben. Da die Straßen im angrenzenden, bestehenden Baugebiet nach bayerischen Bergen benannt wurden, führte die Verwaltung diese Namensgebung fort: Demnach sollen die neuen Straßen im Bebauungsgebiet 34 Fellhorn-, Kanzelwand- und Hochvogelstraße heißen. Chantal Wieja regte an, die vergleichsweise recht kurze Kanzelwandstraße in Kanzelwandweg umzubenennen, aber der Rat blieb bei dem Vorschlag der Verwaltung. Auch mit der Namenswahl im Gebiet 37 waren alle einverstanden: So wird die Erschließungsstraße von der Kirchfeldstraße bis zur Bestands-Nebelhornstraße Alpspitzstraße heißen. Die kurze Verlängerung der Nebelhornstraße wird in ihrer Namensgebung belassen.