Merching

vor 32 Min.

Platz für Häuser und Firmen: Merching plant neue Wohn- und Gewerbegebiete

Plus Merching will für Betriebe südlich der Unterberger Straße Grundstücke erschließen. Und auch für Wohnbaugrundstücke ist die Nachfrage groß.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Wie bei vielen Orten im Einzugsgebiet Augsburg und München sind in Merching die Flächen begehrt. Das zeigt sich im gewerblichen Bereich ebenso, wie bei der Nachfrage nach Bauplätzen in günstiger Lage. Den Gemeinderat Merching beschäftigten in der letzten Sitzung gleich zwei große Vorhaben: ein neues Gewerbegebiet südlich der Unterberger Straße und ein Wohnbaugebiet am Ortsausgang Richtung Steindorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen