Merching prüft einen barrierefreien Zugang zur Kirche

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Merching berichtete der zweite Bürgermeister Markus Storch, dass er von einem Rollstuhlfahrer aus der Gemeinde angesprochen wurde. Dieser könne aufgrund mangelnder Barrierefreiheit nicht in die Kirche gelangen. Zwar sei es leicht, vom Schulweg her auf das Gelände zu kommen – aber in die Kirche zu gelangen, stellt sich für ihn schwierig dar. Storch räumte ein, dass die Problematik vielleicht primär Aufgabe der Pfarrgemeinde sei – aber es sei eben auch ein wichtiges Anliegen.

