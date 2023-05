Rückbau nach fast 60 Jahren: Anbau in Merching war so nicht genehmigt

Eigentümer in Merching wollen ihr Dach ausbauen. Dabei kommt ein früherer Bauverstoß ans Licht – mit drastischen Folgen.

Ein pikanter Fall beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Es ging um ein Wohnhaus am Sommerweg, bei dem die Eigentümer das Dach ausbauen wollen. Im Dezember 2021 wurde dies vom Rat abgelehnt. Dieser befürchtete eine Beeinträchtigung der benachbarten Hofstelle und dass die ohnehin beengte Stellplatzsituation in der Sackgasse sich noch verschärft.

Dies sah das Landratsamt als übergeordnete Baubehörde anders und genehmigte den Antrag im vergangenen August. Bei der Prüfung des Vorhabens wurden die Behördenmitarbeiter aber auf etwas anderes aufmerksam. Das Gebäude war 1966 erweitert und aufgestockt worden. Dazu gab es auch eine Baugenehmigung. Die tatsächliche Erweiterung des Hauses fiel aber umfangreicher aus als in der Genehmigung festgelegt.

Eigentümer in Merching müssen bis aufs genehmigte Maß zurückbauen

Das Landratsamt hat nun zwar den aktuell beantragten Dachausbau genehmigt, fordert aber die damalige Erweiterung auf die tatsächlich genehmigten Maße zurückzubauen. Dadurch ergeben sich Änderungen im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss des südlichen Anbaus. Diese Arbeiten erfordern nun eine erneute Genehmigung. Der Gemeinderat stimmte dem mit zwei Gegenstimmen zu. Die Vorgehensweise des Landratsamts wurde im Rat zwar als rechtlich korrekt akzeptiert, aber auch mehrfach mit einem Kopfschütteln quittiert: In Merching habe man die Ortskenntnis und eine kompetente Verwaltung – es sei ein wenig schwierig, wie man als übergeordnetes Organ mit der Gemeinde umgehe, war der allgemeine Tenor.