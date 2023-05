Samstag ist nochmal Vorverkauf fürs Schiffla-Rennen

In Merching findet heuer erstmals das Schiffla-Rennen statt.

Die letzten großen Arbeiten zum Schiffla-Rennen am Vatertag, 18. Mai, stehen an: Eine Gruppe der Freien Wähler Merching befestigt noch einmal das Ufer der Paar an der Einstiegsstelle der Wasser-Wellness-Anlage mit Steinen und Kies, für die Trittsicherheit wird dort auch noch ein Geländer angebracht. Wer sich noch Schiffla sichern will, kann dies am Samstagvormittag, am letzten Vorverkaufssamstag, vor der Bäckerei Storch und dem Blumenladen Merching tun. Am Donnerstag werden dann ab 13 Uhr die ersten nachhaltigen Holz-Schiffla zu Wasser gelassen.