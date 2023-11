Sanierung der Merchinger Grund- und Mittelschule geht voran

Plus Der große Erweiterungsbau soll im März 2024 starten. Der Schulbetrieb wird durch die Arbeiten kaum beeinträchtigt

Da sich die Verfahren und Genehmigungen für den zusätzlichen Neubau verzögerten, nutzte das Team um Architektin Sabine Vareille, Bürgermeister Helmut Luichtl und den zuständigen Gremien die Zeit, um die Sanierung des Altbaus voranzutreiben und bereits einiges für den vorgesehenen Zusammenschluss des künftigen Gebäudes vorzubereiten. Vorwiegend in den Ferienzeiten werden diese Arbeiten durchgeführt, um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören. So stand diesmal etwa die technische Sanierung im Vordergrund.

Selbst im noch nicht sanierten Osttrakt wurde eine neue LED-Beleuchtung installiert. Hauptarbeitsfeld war aber natürlich der Westtrakt, in dem Restbereiche, inklusive Treppenhaus renoviert wurden. Die Decken wurden mit verbessertem Schallschutz erneuert, die Türen rauchdicht eingesetzt und alles nach neuen Brandschutzrichtlinien ertüchtigt. Brandschutzberater Bernd Fabian stand beim Umbau als Ansprechpartner zur Verfügung. Luichtl und Vareille sind zuversichtlich, dass die Umsetzung nun eine lange Zeit nach bestem Standard Bestand haben wird.