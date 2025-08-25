In Merching entgleist eine Party: Uneingeladene Gäste verprügeln einen 22-Jährigen

Mit einer brutalen Schlägerei endete am Wochenende eine Party in Merching. Nach Angaben der Polizei prügelten fünf uneingeladene Gäste auf einen 22-Jährigen ein. Sogar als er schon am Boden lag, musste er noch Tritte gegen den Kopf einstecken.

In der Nacht auf Sonntag fand laut Polizei in Merching eine größere Privatparty statt, zu der offenbar mehrere uneingeladene Gäste hinzukamen. Fünf Personen gerieten mit dem 22-jährigen Gast in Streit. Dieser entwickelte sich gegen 1 Uhr nachts zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der die fünf alkoholisierten Männer, ebenfalls alle Anfang 20, laut Polizei auf den 22-Jährigen einschlugen, bis er am Boden lag, und ihn dann noch traten.

Andere Gäste brachten ihn ins Krankenhaus, bereits bevor die herbeigerufenen Polizeistreifen am Ort des Geschehens eintrafen. Zwei der fünf Schläger waren sofort geflüchtet, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Drei andere stiegen, wie Zeugen beobachteten, in ein Taxi. Dieses konnte durch eine Streife der Polizei Bobingen im Bereich Königsbrunn angehalten werden; die Insassen wurden kontrolliert.

Schlägerei in Merching: Beschuldigte stammen laut Polizei aus Augsburg

Alle fünf Beschuldigten stammen aus dem Augsburger Stadtbereich. Die Schläger müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wegen der Schlägerei waren sieben Polizeistreifen von mehreren Inspektionen im Einsatz.

Der 22-Jährige wurde nach einer Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen und konnte von der Polizei zu Hause angetroffen werden. Er hatte durch Schläge und Tritte massive Hämatome im Gesichtsbereich erlitten.