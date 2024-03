Merching

An der Schmiechach in Merching braucht es eine Lösung für den Biber

Gewässerpflege in Merching steht wieder an: Ein neuralgischer Punkt ist der Zusammenfluss von Schmiechach und Paar.

Plus In Merching ist vor allem der Bauhof für die Pflege der Gewässer zuständig. Schwierigkeiten machen Biber, die oft große Schäden anrichten.

Von Christina Riedmann-Pooch

Schon seit Jahren werden Merchings Fließgewässer regelmäßig gepflegt. Im Moment betrifft es gerade die Schmiechach im Ortsteil Brunnen und den Bereich, an dem Schmiechach und Paar in Merching zusammenlaufen. Auch in diesem Frühjahr ist ein langfristig aufgestellter Plan wieder Thema für die Gemeinde. Wie kann der kleine Fluss wieder naturnah werden? Ein Problem ist der Biber, der viele Schäden anrichtet.

Schmiechach in Merching soll wieder fließen können

Vor allem der Bauhof übernimmt die Pflege der Gewässer: Das jüngste Projekt war, die Schmiechach in Brunnen wieder als Fließgewässer herzustellen. Dafür wurde ein sogenannter Absturz erneuert, dass auch die Fische wieder ungehindert passieren können.

