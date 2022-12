Schnelles Internet für Merching: Ab sofort ist der Zugang freigeschaltet

Plus Das schnelle Internet ist da – zumindest bei einigen Merchingern. Das Glasfasernetz ist offiziell eröffnet, bei einigen dauert es aber länger.

Die ersten Merchingerinnen und Merchinger haben schnelles Internet – bis zu 1000 Mbit pro Sekunde sind für sie beim Surfen und Streamen möglich. Für die LEW und das Bayernwerk ist der offizielle Knopfdruck für die Eröffnung des Glasfasernetzes am Dienstag zugleich auch ein Zeichen für ein geglücktes gemeinsames Pilotprojekt. Mehr als 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hatten sich bei Vorstellung des Projekts durch Michael Weng (Bayernwerk) und Stefan Ziegler (LEW) Ende 2019 für einen Glasfaseranschluss entschieden – mittlerweile sind es etwa zwei Drittel, die einen Anschluss nutzen wollen.