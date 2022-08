Seit drei Jahren ohne Führerschein am Steuer

Weil der 32-Jährige keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, muss er eine Sicherheitsleistung zahlen.

Die Verkehrspolizei Augsburg stoppte am Dienstagvormittag in der Hauptstraße von Merching einen Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Kontrolle ergab keine Auffälligkeiten bezüglich Alkohol oder Drogen, dafür konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft seit 2019 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens an. (AZ)