Singen und gemeinsam spielen: Frauen starten neuen Kinderchor

In Merching gibt es wieder einen Kinderchor: Theresa Merkl und Birgit Knorr ist es wichtig, den Kindern nach der Durststrecke wieder Freude zu bereiten.

Gemeinsam singen macht bewiesenermaßen glücklich. Nach der langen Durststrecke während der Pandemie sollen gerade die Kinder wieder einmal richtig Glück und Gemeinschaft tanken dürfen. Deshalb starten Theresa Merkl und Birgit Knorr gleich zu Schulanfang mit einem neuen Kinderchor durch.

Merchinger Projekt "Fortissimo" gab es bis 2020

Birgit Knorr hatte schon von 2014 bis 2020, bis die Pandemie alles ausbremste, das Kinderchorprojekt "Fortissimo" geleitet. Die kleinen Sängerinnen und Sänger traten zum Pfarrfest auf, erfreuten die Merchinger Seniorinnen und Senioren bei einem Nachmittag, gestalteten ein Adventsfenster oder wirkten bei einer Maiandacht mit. Bis vor Kurzem hat sie der Gruppe wegen der strengen Auflagen eine Auszeit gegönnt: "Kinder können mit Abständen von zwei Metern nicht singen – und sie wollen doch auch miteinander spielen."

Theresa Merkl, die als Grundschullehrerin auch Musik unterrichtet und privat unter anderem im Musikverein aktiv ist, gab den Anstoß, wieder neu zu beginnen: Diesmal als fester Chor, schwerpunktmäßig für Kinder der 1. bis 4. Klasse, mit regelmäßigen Proben, immer freitags von 17 bis 18 Uhr im Pfarrsaal Merching – und mit neuem Namen: "Allegro Kids", was man mit „gut gelaunten Kindern“ übersetzen kann. Ein wenig getestet haben die beiden das Interesse in Merching schon: Von Pfingsten bis zu den Sommerferien waren einige Kinder dabei. Auch der Programmpunkt im Ferienprogramm „Singen am Sommerabend“ war gut besucht und ein toller Erfolg, erzählen die beiden Chorleiterinnen.

Was die Freude am gemeinsamen Singen ausmacht

Es mache einfach riesig Spaß, miteinander zu musizieren und es kostet nichts, fasst Merkl zusammen: Wer mitmachen will, muss keine Vorkenntnisse haben, es muss nichts dafür besorgt oder vorbereitet werden. In einer typischen Chorstunde bekommen die Kinder ein wenig spielerische Stimmbildung, ein Lied wird bearbeitet und gelernt. Zum Abschluss jeder Stunde wird gespielt. "Die Kinder wollen sich austoben", erzählt Birgit Knorr und lacht. Das Repertoire des Chors umfasst schwerpunktmäßig moderne Kinderlieder. Je nach Anlass sind natürlich andere Stücke dabei. Jeder, der mitsingen will, ist willkommen, ausdrücklich auch Kinder aus der Umgebung wie Mering oder Prittriching.

Begleitet werden die Kinder in den Proben mit der Gitarre, die beide Leiterinnen spielen. Birgit Knorr ist es wichtig, dass auch für musikalische Kinder ein Angebot besteht – sportlich ist meist viel geboten, beobachtet sie. Aber wenn man ein Instrument lerne, gäbe es wenig Möglichkeiten, das auch auszuleben. Beide wissen aus Erfahrung, wie viel Freude es macht, im Chor zu singen. Theresa Merkl verweist darauf, wie gut das Singen für die Entwicklung und das Lernen ist, wie gut es tut, beim Singen abzuschalten und was es für ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis sein kann. Dass das Angebot nur für das Grundschulalter besteht, muss nur vorübergehend so bleiben. Natürlich wäre der Chor auch für ältere Kinder ausbaufähig, deuten die Leiterinnen an: "Wenn Bedarf entstehen würde, würde man sich auch Gedanken machen."

Info: Wer mitsingen möchte, meldet sich bei theresa.bamberg@gmx.de.