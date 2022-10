So innovativ sind Landwirtschaft und Gewerbe in Merching

Gleich mehrere Projekte beschäftigen den Merchinger Gemeinderat. Darunter ist auch eine große Agri-Photovoltaikanlage in der Nähe der Schmiechach.

Gleich mehrere Bauanträge im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. So soll in Merching östlich der Schmiechach eine Agri-Photovoltaikanlage entstehen.

Diese ermöglicht es, Strom zu gewinnen und gleichzeitig auf einem Bereich von 3,32 Hektar die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen. Der Gemeinderat gab der Anfrage zu dem Vorzeige-Projekt einstimmig seine Zustimmung.

Im Moment läuft dafür die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans. Interessant hierbei zu wissen ist, dass sich die jeweiligen Photovoltaikelemente je nach Sonnenstand und Einstrahlungswinkel ausrichten können. Maximal erreichen diese Elemente eine Höhe von 4, 50 Metern.

Landwirt in Steinach macht Garage zum Verkaufsraum

Ersetzt werden soll auch ein Schweinestall in der Obermühlstraße. Das Gebäude wird in Zukunft als landwirtschaftliche Mehrzweckhalle fungieren. Das neue Gebäude wird eine niedrigere Firsthöhe aufweisen und auch etwas kürzer sein, als der vorhandene Gebäudebestand. Auch hier gab der Gemeinderat seine Zustimmung.

In Steinach stellte ein Landwirt den Antrag, eine Garage an der Münchener Straße in einen Portionier- und Verkaufsraum für seine Erzeugnisse umzuwidmen. Der Rat stimmte ohne Gegenstimme zu.

Auch die Änderung eines bereits genehmigten Plans, der eine Überdachung einer örtlichen Baufirma betraf, wurde vom Gemeinderat genehmigt: Hier wird nun die Fortführung eines bestehenden Hallendachs als Satteldach angepasst. Damit kann der Betreiber eine größere Fläche nutzen.