So verbringt Sängerin May Swan aus Merching ihren Sommer

In unserer Serie „Mein Sommer“ fragen wir Menschen aus der Region, wie sie ihren Sommer verbringen. Diesmal: Sängerin May Swan aus Merching.

Dieses Jahr ist für May Swan und ihre Familie einiges anders. Normalerweise treibt es die Merchingerin und ihren Mann in den Sommermonaten in den Süden – als leidenschaftliche "Italienfahrerin", so bezeichnet sie sich schmunzelnd selbst, geht es mit dem Wohnwagen am liebsten auf einen Campingplatz in der Nähe der Hafenstadt Chioggia. "Mit meinen Eltern war ich schon als Kind jedes Jahr in Italien mit dem Wohnwagen", so Swan. Eine Tradition, die in den nächsten Jahren fortgeführt werden soll.

Mit ihren kleinen Kindern weit zu vereist, ist jedoch noch nicht möglich. Deswegen heißt es dieses Jahr: Entspannung zuhause. Die Sonnenliege am Meer wird gegen den Gartenstuhl auf der Terrasse getauscht; Auftritte auf internationalen Bühnen weichen dem Sommerurlaub in einem Naturschutzgebiet in der Mitte von Deutschland. May Swan ist Sängerin. Für ihren Beruf ist sie bereits in Abu Dhabi, den USA, Australien, Mexiko und viel im Wittelsbacher Land aufgetreten. Mit ihrer Stimme begeistert sie auf Hochzeiten, Trauungen und anderen Veranstaltungen.

Sängerin May Swan liebt die Sommerbrise am Meer

Heuer genieße sie die Sommerzeit mit ihren Kindern lokal und vor allem draußen: "Unter der Woche machen wir mit den Kindern viele Ausflüge, essen Eis, grillen mit Freunden und gehen baden." Am Sommer gefällt der Merchingerin besonders, dass man abends zusammen lange draußen sitzen kann, die besondere Stimmung und die Kombination aus Meer und einer schönen Sommerbrise. Ihre Kinder entdeckten gerade das Freibad für sich als Alternative, so May. Da gebe es in der Umgebung auch kleinere Anlagen, in denen nicht so viel los ist. Doch das Meer bleibe immer ihre erste Wahl.

Auch die Zeit im heimischen Garten und auf der Terrasse ihrer Eltern genießt die Sängerin: "Da die Wochenenden doch sehr durch Hochzeiten belegt sind, schätzt man es umso mehr, einfach schöne Sommertage und -abende im Kreis der Familie verbringen zu können und zur Ruhe zu kommen." Eine Sache aber gibt es, die May am Sommer überhaupt nicht gefällt: "Mücken", sagt sie lachend.