Söder kommt doch noch nach Merching - dank des Trachtenvereins

Zum Jubiläum der Paartaler im Mai hat Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt. Beim Umzug durch Merchings Straßen erwarten die Organisatoren mehr als 2000 Trachtenträger.

Die Merchinger Trachtler, D'Paartaler, wollen im kommenden Jahr vom 19. bis 22. Mai ihren 100. Geburtstag groß feiern. Zum Festauftakt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt: Ursprünglich wollte er Merching ja schon früher zum Jubiläum des Burschenvereins besuchen. Wichtig war den D'Paartalern, nicht den anderen Ortsvereinen mit ihren Feiern in die Quere zu kommen. Doch der Burschenverein hatte nach der schmerzlichen Absage seines runden Geburtstags momentan keine konkreten Pläne, weiß Festleiter Rainer Steinhart. Und so überlegten sich die Trachtler selbst, den Ministerpräsidenten als Festredner zu gewinnen. Über den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko gelang die Anfrage und Söder sagte zügig zu.

Markus Söder kann den versprochenen Besuch in Merching doch noch machen - nun als Gast des Trachtenvereins. Foto: Sven Hoppe, dpa

Auf dem Jubiläumsprogramm steht neben dem traditionellen Heimatabend auch ein zünftig-vergnüglicher Stimmungsabend mit der Kapelle Josef Menzl. Am Festsonntag erwarten die Paartaler dann viele Trachtenvereine und Blaskapellen aus dem gesamten Huosigau und aus der Umgebung. Beim großen Festumzug durch die Straßen Merchings werden voraussichtlich mehr als 2000 Trachtenträger kommen. Die rund 320 Mitglieder der D'Paartaler freuen sich dabei auch auf das Können ihrer Tanzpaare - bei der Jugend und den Erwachsenen sind es je etwa zehn aktive Paare, die das Vereinsleben bereichern.

Schon seit 100 Jahren pflegen die Paartaler das Brauchtum wie etwa die Tänze in traditioneller Tracht. Foto: Kathrin Urbanek

Die Vorbereitungen des Festausschusses rund um den Festleiter Rainer Steinhart laufen schon auf Hochtouren. Doch auch die Paartaler haben mit den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten der aktuellen Corona-Pandemie zu kämpfen. Festleiter Steinhart schwankt entsprechend zwischen Vorfreude und der belastenden Ungewissheit. Denn die Paartaler wissen bei ihren Planungen noch nicht, welche Einschränkungen im Mai gelten werden - und ob das Gründungsfest tatsächlich stattfinden kann. 2500 Gäste Könnte das große Festzelt fassen - ganz ohne Hygienekonzept wird es wohl sicher nicht gehen.

Viele junge Mitglieder beteiligen sich bei den Fest-Vorbereitungen

Im Moment lasse man alles noch auf sich zukommen, aber ein wenig hänge man eben doch in der Luft, sagt Steinhart. Noch habe man über dieses Szenario nicht abgestimmt, aber falls es im kommenden Jahr doch nicht möglich sein sollte, würde er persönlich dafür stimmen, das Fest in einem der Folgejahre nachzuholen. Er erzählt begeistert, dass sich bei der Jahreshauptversammlung im November so viele junge Mitglieder gemeldet haben, dass der Festausschuss erweitert werden konnte. Es sei eine riesige Chance für die Jungen, so ein Fest mitzuerleben und bei der Organisation hineinzuwachsen, unterstreicht er.

Die jungen Leute um die 20 haben noch nie ein Bierzelt in Merching erlebt. Sie freuen sich sehr auf das Fest - gerade nachdem die Burschen und die Feuerwehr ihre Jubiläen nicht wie geplant feiern konnten, weiß er. Auch für den Verein wäre es ein Glück, wenn der Nachwuchs Erfahrung sammeln könnte: "Das würde auch ein großes Potenzial für einen Generationenwechsel bei den nächsten Wahlen mit sich bringen", ist der Festleiter überzeugt.

Zumindest der eigentlich geplante Auftakt ins Jubiläumsjahr fällt jedoch schon einmal aus. Die D'Paartaler hatten nämlich vor, an Heiligabend einen stimmungsvollen Fackeltanz im Rahmen des Hirtenfeuers nach der Kindermette am Maibaum aufzuführen: genau 100 Jahre nach dem überlieferten inoffiziellen Gründungstag. Christian Schramm hatte die Idee, den Fackeltanz gerade an Weihnachten, das mit dem besonderen Tag für die D'Paartaler zusammenfällt, aufzuführen: Denn der Tanz muss im Freien und idealerweise im Finstern getanzt werden, damit er wirkt. Für den Verein wäre der Fackeltanz, dessen Probe laut Steinhart sehr vielversprechend verlief, Premiere gewesen.

Die Trachtler lassen sich die Vorfreude aber nicht nehmen. Der Festleiter hofft, dass man diesen Tanz bald nachholen wird, zum Beispiel als Abschluss des Festjahres an Heiligabend 2022.