Spielfest in Merching kommt bei Familien gut an

Mit einfachsten Mitteln für den größten Spaß sorgen - das war das Motto des JuKi-Spielplatzfestes in Merching. Zahlreiche Familien kamen zusammen.

Der zweijährige Jonathan sitzt auf den Schultern seines Papas und zielt – kurz darauf kullern die Dosen und die Umstehenden freuen sich mit dem Kleinen, der über das ganze Gesicht strahlt. Einer seiner großen Brüder, der fünfjährige Kilian, zeigt stolz seine Spielekarte in Form einer Blume: Bei jeder Station wird ein kleines Symbol herausgestanzt, wer alle Stationen gemeistert hat, bekommt eine Belohnung. Seine Eltern sind mit den Kindern aus Mering hierhergekommen und wollten das Merchinger Spielefest des JuKi Vereins einfach mal ausprobieren. Die Kinder sind begeistert.

Das Merchinger Spielplatzfest 2022 musste ausfallen

Die nächste Station ist schon von Weitem zu hören: Fröhliches Gekicher und Gekreische gibt es beim Familienski. Jannine Gindele und Christine Kaufmann vom JuKi, die diese Station betreuen, lachen: Nicht einfach, sagen sie. Vorschulkind Anna hat eine klare Lieblingsstation: die Guzi-Schleuder, bei der man mit dem Ball eine Zielscheibe treffen muss und einem dann zur Belohnung ein Bonbon entgegengeschleudert wird. Toll fand Anna auch den Kartoffellauf, bei dem es mehrfach über eine Wippe ging.

Der JuKi Förderverein Merching bot heuer wieder ein Spielplatzfest an - mit großem Erfolg. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Wibke Sachs, die Vorsitzende des JuKis, freut sich über die heitere Stimmung auf dem Fest. Mit einfachsten Mitteln wieder für großen Spaß sorgen, sei auch diesmal das Motto gewesen. Sogar das Wetter spielt perfekt mit. Das letzte Fest hatte im vergangenen Jahr deshalb ausfallen müssen. Sachs sei begeistert, dass die Resonanz trotz der zeitgleich stattfindenden Feste in Merching für das Spielplatzfest so groß ist: Das Schiffla-Rennen der Freien Wähler sei ein Magnet für die Familien gewesen und auch das Haus für Kinder habe am Freitag eine Feier für Mamas und Papas organisiert. Sachs lobt die Unterstützung, die der JuKi von der Gemeinde, den Freien Wählern und der Kirche bekommen hat – der Verein sei in Merching angekommen.

Der JuKi Merching sucht nach Helfern

Zwar sind beim Fest viele fleißige Hände beim Helfen dabei, meint Sachs. Aber der JuKi suche weiterhin Helferinnen und Helfer, die sich für die Kinder einsetzen. Ein ganz anderer Herzenswunsch des JuKi ist noch nicht benutzbar, aber er steht schon im Hintergrund: die Seilbahn. Durch die ungünstige Witterung sind die Fundamente noch nicht durchgetrocknet, aber in zwei Wochen dürften die ersten rasanten Fahrten möglich werden. Dafür habe der JuKi seit Langem Geld gesammelt, finanziell unterstützt wurde der Verein aber auch durch die Gemeinde und Banken. Ursprünglich war die Seilbahn ja für den Spielplatz am Wertstoffhof geplant gewesen – aber die Installation dort ist auch denkmalschutztechnischen Gründen nicht möglich.

Jugendbeauftragter Simon Greipel, der heute die Murmelbahn mit Hindernissen betreut, erzählt, dass die Dirt-Bike-Bahn am Wertstoffhof aber weiterhin in Planung ist. Leider habe man die vergangenen Jahre coronabedingt nicht so viel in Angriff nehmen können, wie man wollte – aber das möchte man nachholen, verspricht er. Auf die Kreativen wartete im lauschigen Schatten noch der Familienstützpunkt Süd mit Elisabeth Arnold und Jutta Aichmüller, die ein Bastelangebot für magische Kaleidoskope anboten: Mit dem JuKi Merching haben sie viel Kontakt und möchten auch für die Merchingerinnen und Merchinger, besonders für Jugendliche da sein. Dafür bieten sie extra Sprechstunden vor Ort an – und werden auch beim Ferienprogramm Merching mit einem Geschicklichkeitsparcours und einem Malkurs dabei sein.