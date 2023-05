Statt Badeenten rennen diesmal die "Schiffla" die Paar hinunter

Die Freien Wähler tauschen die Plastikenten gegen umweltfreundliche Holzschiffchen aus. Am Vatertag gibt es eine Neuauflage der beliebten Veranstaltung.

Das Warten hat ein Ende: Seit 2018 mussten die Fans des Merchinger Badeentenrennens auf eine Neuauflage des spritzig-rasanten Vergnügens auf der Paar warten. Doch nun, nach der Corona-Durststrecke legt sich das 30-köpfige Team der Merchinger Freien Wähler mächtig ins Zeug. Statt unerschrockenen quietschgelben Plastik-Badeenten-Athleten steigen sie jetzt auf schnittige und wesentlich umweltfreundlichere Holzrennboote um, die im Moment noch auf Hochtouren gefertigt werden.

Holzrennboote in der Paar: Schiffchen werden selbst hergestellt

Der Plastikmüll, der nach dem Rennen durch defekte Enten anfiel, sei nicht mehr zeitgemäß, war die einhellige Meinung. Um den Ablauf wie gewohnt gewährleisten zu können, wurde beim Schiffsbau auf eine Variante ohne Segel und andere Extras gesetzt – das hat auch den Vorteil, dass sie vom perfekt eingespielten Team der Veranstalter selbst hergestellt werden können.

Die ersten Wettkampfboote sind schon geschnitten, mit einem offiziellen Branding und einer individuellen Nummer versehen, werden sie in den nächsten Tagen noch für die einzigartige Regatta auf der Paar zertifiziert. Wie immer startet der große Spaß – dank der unermüdlichen Mithilfe der Familien der Freien Wähler schon am Vormittag ab 11 Uhr mit einem Biergartenbetrieb samt Verpflegung, sowie Blasmusik an der Paar Ecke Mandichostraße/Paartalweg. Genau dort, wo später der Zieleinlauf für die Boote zu bejubeln sein wird.

Alle Teilnehmer legen ihr Schiff dort in eine große Baggerschaufel, um einen fairen Start für alle Rennboote zu garantieren. Etwa um 12 Uhr 50 Uhr werden die Schiffla gemeinsam zum Start der Rennstrecke gefahren und genau um 13 Uhr beginnt der erste Lauf. Unter hoffentlich großem Jubel werden die Schiffe von der Brücke Ecke Bahnhofsstraße/Paartalweg in die Paar gekippt und nehmen rasant Fahrt in Richtung Ziel auf.

Schiffla-Rennen in Merching: Vorverkauf beginnt am 6. Mai

Den ersten 20 Siegerbooten winken dank der großzügigen Sponsoren besondere Gewinne: Darunter Räder, Gutscheine für eine Ballon-Fahrt, den Skyline-Park, FCA-Karten im VIP-Bereich, Blocjump in Mering, die Feuerwehr-Erlebniswelt und Genussgutscheine für einige Gaststätten in der Umgebung. Wer seinen Sieg noch nicht bejubeln konnte, kann bei Kaffee und Kuchen auf den nächsten Lauf um 15 Uhr hoffen – alle Schiffe, die nicht gewonnen haben, nehmen automatisch am zweiten Rennen teil. Kinder können die Zeit nutzen, um sich schminken zu lassen, auf den Mini-Shettys der Familie Scherer zu reiten oder sich auf der Hüpfburg auszutoben.

Die Freien Wähler freuen sich schon auf den Tag mit vielen Besuchern – selbst bei ungünstigem Wetter wird alles stattfinden können, für diesen Fall wird ein Bierzelt aufgebaut. Wie immer geht der Erlös an einen guten Zweck in der Gemeinde. Bemalt und mit einem glückbringendem Namen versehen werden dürfen die Holzschiffe natürlich wieder nach Herzenslust. Wer nun gerne eines oder mehrere der ultimativen Rennschiffe zum Preis von 2,50 Euro erwerben will, merkt sich am besten die Vorverkauftstermine am Samstag, 6. und 18. Mai, vor. Die Verkaufsstellen sind an der Hauptstraße jeweils am Blumenladen und vor der Bäckerei Storch vorgesehen. Kurzentschlossene können noch am Renntag ihr Schiff kaufen – dann erhöht sich der Preis allerdings auf 3 Euro.