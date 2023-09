Der Krieger- und Soldatenverein Steinach feiert sein 100-jähriges Bestehen

Ein sterbender Löwe erinnert in Steinach an die Absurdität des Krieges. Das Denkmal steht beim Jubiläum im Mittelpunkt.

Die Fahnenweihe des Krieger- und Soldatenvereins Steinach vor 100 Jahren muss ein sehr gelungenes Fest gewesen sein: "Böller - und Trompetenschall ertönten am letzten Sonntagmorgen. Reich bekränzt die Häuser, mit flatternden Fahnen und hübschen Triumphbögen an den Dorfeingängen", berichtete die Friedberger Allgemeine Zeitung am 25. Juli 1923. Vorsitzender Josef Gelb, die Fahnenbraut Anna Süßmeir, Fahnenbegleiterin Maria Walch und die Festjungfrauen Kreszenz Gelb und Anna Keller, die Kapelle Lachenmeir und der Patenverein aus Mering gaben ein wunderbares Bild in der Feldmesse, die Stadtkaplan Römer zelebrierte. Bürgermeister Ludwig Loder legte einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder. Lorenz Süßmeir, aufstrebender Theologe, war extra nach Steinach zurückgekehrt und hielt die Festrede.

Nun findet am Samstag das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen statt: Das Denkmal ist gesäubert und geschrubbt, die Gäste und Vereine sind geladen. Alexander Chrast, Vorsitzender seit 1991, ist es eine Herzensangelegenheit, dass der Verein erhalten bleibt. "Keiner will die Geschichten von damals mehr hören", bedauert er. Dabei haben Kriege gerade durch den Ukraine-Konflikt wieder Aktualität. Er hoffe, dass er in dieses Denkmal nie wieder einen Namen eingravieren lassen müsse. Ausdrücklich distanziert er sich "von dem braunen Sumpf" und erinnert, dass die meisten Krieger und- Soldatenvereine bereits im Deutschen Kaiserreich gegründet wurden, um die Kameradschaft zu pflegen und Kriegsversehrte zu unterstützen.

Steinach wollte eigenes Denkmal für die Gefallenen aus dem Dorf

Die Vereine fungierten damals auch als eine Art Anlaufstation vor Ort. Er ist es, der auch die Geschichte der Steinacher Krieger immer wieder anhörte und als Vermächtnis weitertragen will, dass nichts in Vergessenheit gerät, was diese jungen Menschen erlebten. Ursprünglich waren die Steinacher nach dem deutsch-französischen Krieg um 1870 dem Merchinger Krieger-. und Soldatenverein angeschlossen. Nach den schmerzlichen Verlusten des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1919 wollten die Steinacher aber ihr eigenes Denkmal, um der Gefallenen und Vermissten zu gedenken. Aber auch, um gemeinsam die Schrecken des Krieges zu verarbeiten und Rückhalt im Verein zu finden.

Beim 80-jährigen Jubiläum mit der alten und neuen Fahne von links Sepp Georg, auch heute noch Fahnenträger, Greiner Robert, Täfelebub Chrast Sebastian, Chrast Alexander, Vorsitzender und Bichler Karl. Foto: Krieger- Und Soldatenverein

Einstimmig entschied der Steinacher Gemeinderat um Bürgermeister Loder 1921, dass ein Denkmal errichtet werden soll. Dem Bildhauer Karl Schmid gelang ein einzigartiges und auch heute noch vielbeachtetes Monument mit dem sterbenden Löwen von Verdun, um auf die Absurdität des Sterbens in den Kriegen aufmerksam zu machen. Den Grund dafür stellte Schreinermeister Jakob Pöckl zur Verfügung - "für ewige Zeiten".

Nie sollte sich so etwas wiederholen - bekanntlich kam aber alles alles anders. Immerhin bewiesen die Steinacher bei Kriegsende Geistesgegenwart und entschieden sich für die friedliche Kapitulation. Dadurch konnten sie nicht nur einige der Jüngsten und Ältesten der SS vor einem sinnlosen Tod bewahren sondern auch ihren Ort vor der Zerstörung. Auch die Fahne des Vereins retteten sie durch eine List - sie wäre für die Amerikaner eine willkommene Kriegsbeute gewesen.

Soldatenverein Steinach hat wieder junge Mitglieder gewonnen

Das Weiterbestehen und die traurige Erweiterung des Kriegerdenkmals wurde am 8. Mai 1954 von den Amerikanern genehmigt. 27 Mitglieder zählte der Verein damals. 1986 wurde eine neue Fahne eingeweiht - doch zum Jubiläum wird die alte Fahne noch einmal herausgeholt, verspricht Chrast. Kassier Matthias Müller erzählt, dass der Verein heute 63 Mitglieder zählt. Zwar sind einige Mitglieder schon gestorben, darunter auch der letzte Kriegsteilnehmer des Zweiten Weltkriegs. Zum Jubiläum seien aber auch wieder jüngere Mitglieder dazu gekommen. Nach 100 Jahren gibt es übrigens das erste Mal ein weibliches Mitglied: Maria Schürch hat zwölf Jahre als Stabsunteroffizier gedient und findet es nur schlüssig, Teil der Gemeinschaft zu sein.

Fahnenweihe am 8. Mai 1954 zur WIedergründung des Krieger- und Soldatenvereins. Foto: Krieger- Und Soldatenverein

100 Jahre nach der Gründung steht der Verein vor einer weiteren Herausforderung: Der Mitgliedsbeitrag im Jahr kostet gerade einmal 10 Euro. Und auch wenn der Verein nur wenig ausgibt: Selbst ein Girokonto ist wegen der gestiegenen Kontoführungsgebühren nicht mehr drin. Schließlich wollen die Mitglieder auch ab und zu einmal frische Blumen oder einen Kranz zum Gedenken niederlegen.

Termin Am 9. September 2023 findet um 16 Uhr eine Messe in St. Gangulf Steinach statt, danach folgt der Kirchenzug mit der Blaskapelle Althegnenberg-Hochdorf zu einem Gedenken am Kriegerdenkmal.