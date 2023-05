Merching-Steinach

vor 48 Min.

Die Feuerwehr Steinach feiert ihr neues Feuerwehrhaus

Plus Die Planungen für das neue Gebäude laufen seit 2008. Am Wochenende wurde es in Steinach eingeweiht. Es gibt viel Lob für den Einsatz der Aktiven und ihrer Helfer.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte die Freiwillige Feuerwehr Steinach zum Festumzug ihre Gäste anlässlich der Fahnenweihe und offiziellen Einweihung des neuen und langersehnten Feuerwehrhauses. Die Planungen hierfür hatten bereits 2008 begonnen – die Freude war jetzt natürlich riesengroß.

Nicht fehlen durften neben den benachbarten Wehren aus Merching, Steindorf, Schmiechen, Hausen, Hochdorf, Eresried, Unterbergen, Mering und Kissing die Ortsvereine, der Krieger- und Soldatenverein, der Verein zur Heimatpflege, die Bacherleh Schützen und der Musikverein Merching. Unter den Gästen waren auch Kreisbrandrat Christian Happach, Kreisbrandinspektor Franz Hörmann und Kreisbrandmeister Peter Schattka. In einem feierlichen Festzug marschierten die Festgäste zur Kirche, um dort mit Pfarrer Xavier eine Dankesmesse zu feiern.

