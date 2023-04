Emotionaler Abschied von Steinachs Kirchenpfleger Leonhard Schmelcher

In Steinach wurde Kirchenpfleger Leonhard Schmelcher in St. Gangulf ausgezeichnet. Von der Verwaltung bis zum Kirchenputz: Er widmete sich der Aufgabe mit Herzblut.

Leonhard Schmelcher war Kirchenpfleger, 44 Jahre lang, von 1977 bis 2021 – und immer mit Herzblut. In der Kirche St. Gangulf in seinem Heimatort Steinach war er für unzählige Aufgaben zuständig. Über die Verwaltung und Buchhaltung der Pfarrgemeinde hinaus kümmerte er sich um die Instandhaltung der Gebäude und des Friedhofs und nicht zuletzt um seine Mitmenschen, denen er an runden Geburtstagen die Glückwünsche der Pfarrei überbrachte. Nun wurde Leonhard Schmelcher im Rahmen des Palmsonntagsgottesdienstes mit Pfarrer Xavier Vettikuzhichalil für seinen großen Einsatz geehrt.

Als der 84-Jährige 2021 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgab, habe er aufgrund der Corona-Pandemie nicht gebührend verabschiedet werden können, bedauern die Gläubigen in St. Gangulf. Dabei könne man ihm nicht genug Danke sagen für seinen großen Einsatz, hieß es von vielen Seiten. "Für deine unbeschreiblichen Dienste in den 44 Jahren möchten wir dir unsere Hochachtung ausdrücken. In menschlichem Sinne kann dir das niemand vergelten. Deshalb: Vergelt’s dir Gott!", steht auf der Dankeskarte mit Segenswünschen, die Andreas Oswald im Namen der Kirchenverwaltung überreichte.

Der Steinacher Kirchenpfleger schrieb bis zuletzt alles händisch

Applaus erhielt Leonhard Schmelcher, als er vorn in den Altarraum trat und als Geschenk eine Figur des Steinacher Kirchenpatrons, des heiligen Gangulf, in Empfang nahm. "Viele Jahre hast du deine Kräfte in den Dienst der Pfarrei gestellt", sagte Pfarrer Xavier. "Ich konnte mich in jeder Hinsicht auf dich verlassen", betonte der Geistliche der Pfarreiengemeinschaft Merching auf die gemeinsamen elf Jahre zurückblickend. Dabei habe Schmelcher nicht wie heutzutage auf elektronische Hilfsmittel zurückgreifen können, sondern noch alles liebevoll und zeitintensiv mit Hand geschrieben. Der Kirchenpfleger habe auch immer dafür gesorgt, dass das nötige Kleingeld vorhanden war, betonte Pfarrer Xavier. In seiner bescheidenen und ruhigen Art habe er das gute Miteinander gepflegt.

Von einem enormer Einsatz Schmelchers berichtet auch Andreas Oswald, der 2021 die Nachfolge Schmelchers angetreten hat. "Leonhard hat nicht nur die Konten verwaltet, sondern überall Hand angelegt, wo es nötig war, auch mal Unkraut gejätet oder den Kirchenputz organisiert." "Ich habe das gerne und mit ganzem Herzen gemacht", sagt der 84-Jährige rückblickend. Vor allem die große Kirchenrenovierung in den 80er-Jahren sei eine Herausforderung gewesen, erinnert er sich. Seit der Übergabe 2021 ist Andreas Oswald nun der Kirchenpfleger und wird dabei von seiner Frau Waltraud unterstützt.

Der ehemalige Kirchenpfleger Leonhard Schmelcher mit seinem Abschiedsgeschenk, einer Figur des Steinacher Kirchenpatrons St. Gangulf. Foto: Heike John

Auch Schmelchers Ehefrau Marianne habe immer an der Seite ihres Mannes gestanden, weiß Waltraud Oswald und überreichte von Frau zu Frau ein Osterstrauß. Als Nachbarn in Steinach, beide mit einem Hofladen, sind sie gute Freunde und luden im Namen des Kirchenvorstands Leonhard Schmelcher und seine Frau zu einem gemeinsamen Tagesausflug ein. Vielleicht geht's nach St. Ottilien oder zum Kloster Andechs. Dorthin hatte der ehemalige Kirchenpfleger unzählige Wallfahrten als Vorbeter angeführt. Froh ist man in der Steinacher Kirchenverwaltung, dass Leonhard Schmelcher nach wie dem fünfköpfigen Gremium um Pfarrer Xavier angehört.