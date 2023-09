Merching-Steinach

Krieger- und Soldatenverein Steinach feiert ein gelungenes Jubiläum

Plus Gedenken und Geselligkeit stehen im Mittelpunkt der Feier zum 100-jährigen Bestehen. Als Ehrengast ist sogar Anna Schlemmer, die Fahnenjungfer von 1954, in Steinach dabei.

Von Christina Riedmann-Pooch

Bei strahlendem Sommerwetter zog der Krieger- und Soldatenverein mit seinen Gästen und den Fahnenabordnungen zum Gottesdienst in die Kirche St. Gangulf ein, wo sie feierlich von Pfarrer Xavier begrüßt wurden. Geladen waren neben den Steinacher Ortsvereinen, der Patenverein Veteranen- und Soldatenkameradschaft Mering, die Krieger- und Soldatenvereine Merching und Hofhegnenberg,die Freiwillige Feuerwehr Hochdorf sowie zahlreiche Ehrengäste. In der Predigt stellte Pfarrer Xavier das Streben nach Frieden in den Mittelpunkt und drückte seinen Dank für den Einsatz im Verein aus.

Nach dem Gottesdienst ging es in Begleitung des Musikvereins Althegnenberg zum "Sterbenden Löwen", Steinachs Kriegerdenkmal, das ein Abbild des Monuments in Luzern ist. Alexander Chrast und Bürgermeister Helmut Luichtl legten zum Gedenken einen Kranz nieder. Pfarrer Xavier segnete das Denkmal, gedachte der Verstorbenen und betete mit den Festgästen. Berührend untermalt wurde die Zeremonie von Kanonier Sepp Wörle und dem Musikverein Althegnenberg mit "Ich hatt einen Kameraden".

