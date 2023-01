Sterne für die Gemeinde: Merching begrüßt das neue Jahr

Großer Andrang herrschte beim Neujahrsempfang in Merching. Die vielen Gäste freuten sich über die Gemeinschaft, sinnige Reden – und ein großes Büfett.

Es schien, als hätten al­le sehnsüchtig auf den Neujahrs­em­pfang der Pfarreiengemein­schaft Merching gewartet. Vertre­ter der Kirchen und aller kirchli­chen Gremien und Gruppierungen, wie unter anderem Pfarrgemein­derat, Kirchenchor, Kindergarten und Spielgruppen, und Vertreter der po­litischen Gemeinden Schmie­chen, Steindorf, Unterbergen, Steinach, Hausen, Eres­­ried und Hochdorf waren eingeladen, und alle waren gekommen, sodass im Pfarrsaal das Durchkommen zeit­weise sehr schwierig war.

Viele Gäste beim Neujahrsempfang Merching

Drei Jah­re waren seit dem letzten Neujahrsempfang vergangen. Pfarrer Xavier Vettikuzhichali freute sich über so viele Gäste und dankte allen, dass sie "den christlichen Glauben mit Leben erfüllen". Das sei nicht selbstverständlich, da die Kirche vor großen Herausforde­rungen stehe: "Danke, dass Sie sich starkmachen!" Der Pfarrer las die Geschichte "Ich habe einen Stern gesehen" von Annegret Fuchshuber vor, in der eine ein­fa­che Frau einem kleinen Jungen aus einem großen Problem half. Diese Frau sei ein Stern gewesen. Damit in Merching möglichst viele solcher Sterne unterwegs sind, überreichte er jedem Gast einen Stern in Form eines Einkaufswa­genchips.

Martin Dittebrand, der Vorsitzende der Pfarrgemeinderäte der Pfarreiengemeinschaft, rief da­zu auf, Verantwortung für die Zu­kunft zu übernehmen, positiv zu bleiben und Träume zuzulassen. "Die Zukunft gehört denen, die an ihre Träume glauben", sagte er. Sein Stellvertreter Werner Schrom referierte über "Zeit" und rief dazu auf, sorgsam damit um­zu­gehen. Verköstigt wurden die vielen Gäste mit einem umfangreichen Büfett, das mehrere Merchinger Frauen organisiert hatten.