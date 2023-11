Surfer löst am Mandichosee einen Großeinsatz aus

Am Mandichosee bei Mering wird am Sonntagnachmittag nach einem Vermissten gesucht - dann wird der Großeinsatz aber schnell abgebrochen.

Mit einem Großaufgebot suchten am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte von Wasserwacht, Feuerwehr und DLRG sowie der Augsburger Rettungshubschrauber "Christoph 40" nach einem abgetriebenen Surfer am Mandichosee bei Merching. Wie die Polizeiinspektion Friedberg am Montag bestätigt, konnte die Suche aber sehr schnell abgebrochen werden. Ein anderer Surfer half dem Mann, der wieder sicher und unverletzt zum Ufer gebracht werden konnte. (sev)