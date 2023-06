Tempo-30-Antrag für Merchinger Kindergarten hat Erfolg

Plus 400 Unterschriften und Hartnäckigkeit haben es geschafft: Für die Kindergarten- und Krippenkinder in Merching wird es mit einer Tempo-30-Zone deutlich sicherer.

Elternbeiratsvorsitzende Kirstin Ulrich freut sich unglaublich für die Kinder. Ein Jahr lang hat sie mit dem Elternbeirat nun dafür gekämpft, dass es vor dem Kindergarten eine Tempo-30-Zone geben wird. Jetzt wird in der Merchinger Hauptstraße im Bereich des "Hauses für Kinder St. Josef" zukünftig nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde, während der Öffnungszeiten der Kinderkrippe und des Kindergartens, erlaubt sein. Diese erfreuliche Nachricht konnten Landrat Klaus Metzger und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko bekannt geben.

Auslöser war damals ein Sturz eines Kindergartenkindes vom Gehsteig auf die Hauptstraße – zwar mit glimpflichem Ausgang. Doch wäre in diesem Moment ein Fahrzeug auf der Straße gefahren, hätte es zu einem schlimmen Unfall kommen können. Die Eltern hatten den Elternbeirat eingeschaltet – der hatte eine Unterschriftenaktion für das Tempolimit 30 gestartet, 400 Unterschriften gesammelt und auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko kontaktiert. Er hatte sofort eine Begehung unterstützt. Schließlich kennt der zweifache Familienvater die Gegebenheiten noch von seinen eigenen Söhnen. Das enorme Verkehrsaufkommen und die unübersichtliche Straßenführung habe er auch er so wahrgenommen.