Tennisclub Merching feiert 40-jähriges Bestehen

Ein ganzes Wochenende feierte der Merchinger Tennisclub sein 40-jähriges Bestehen. Zum offiziellen Teil am Samstagabend waren alle Gründungsmitglieder sowie Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl und weitere Ehrengäste zu einem Festabend eingeladen. Die TCM-Vorsitzende Sabine Stegelmann begrüßte über 50 Gäste im proppenvollen Clubheim an der Unterberger Straße. Bürgermeister Helmut Luichtl und der Vorsitzende der Tennisgemeinschaft Aichach-Friedberg und gleichzeitig Präsident des TC Mering, Max Ludwig, sowie der Vorsitzende des TC Kissing, Harald Rinderhagen, beglückwünschten den Nachbarverein in ihren Grußworten.

Nach einem großen Büfett wurden die 17 verbliebenen Gründungsmitglieder mit Geschenkkörben inklusive einer Flasche Champagner des Hauptsponsors Champruss geehrt. Stegelmann hatte für jeden passende Worte und Anekdoten parat. Die meisten Geehrten spielen heute zwar nicht mehr aktiv Tennis, sind dem Verein aber über eine passive Mitgliedschaft treu geblieben. Im Anschluss an die Ehrungen wurde ein launiger Rückblick in Bildern präsentiert und ein lustiges Quiz mit Antwort-Eingaben über Handy rundete den kurzweiligen Abend ab.

Auch sportlich wollten die Merchinger das Jubiläum feiern und luden am Sonntag Gäste aus den befreundeten Tennisvereinen in Mering, Kissing und Walleshausen zu einem Turnier ein, bei dem Mixed-Partner aus den verschiedenen Vereinen immer wieder neu zusammengelost wurden. Jeder Spieler bekam seine gewonnenen Punkte gutgeschrieben und am Ende konnten die Sieger geehrt werden. Ganz vorne landeten die Gäste aus Walleshausen mit Melanie Braun bei den Damen und Martin Huber bei den Herren, die gerne ihre Champagner-Preise in Empfang nahmen.

Erschöpft aber glücklich über den gelungenen Verlauf der Feierlichkeiten bei idealem Wetter bedankte sich Clubchefin Sabine Stegelmann anschließend in kleiner Runde bei ihren ehrenamtlichen Helfern und fragte begeistert „Na, wie haben wir das hingekriegt?“