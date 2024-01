Überholmanöver beim Mandichosee: Autofahrer verursacht Unfall

Ein Autofahrer überholt auf der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn und verursacht dabei einen Unfall. Danach fährt er einfach weiter.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall durch ein Überholmanöver auf der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn verursacht. Laut Polizei kam es zu dem Unfall gegen 21.20 Uhr auf Höhe der Lechstaustufe. Der Fahrer eines silbernen Pkw Kombi fuhr demnach in Fahrtrichtung Königsbrunn und setzte zum Überholen an. Dadurch zwang er den Gegenverkehr zu einer Vollbremsung und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden schwarzen Hyundai.

Am Hyundai entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)