Unbekannter fährt in Gegenverkehr und verursacht Unfall

Am Montag ereignete sich in Merching ein Verkehrsunfall, weil ein unbekannter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Am Montag gegen 17.15 Uhr war eine Autofahrerin auf der Straße von Merching in Richtung Mandichosee unterwegs. Auf Höhe des Schwanensees kam ihr ein dunkelblauer Renault Twingo entgegen. Dieser fuhr laut Polizei so weit auf der Gegenfahrbahn, dass die Autofahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Sie kam von der Straße ab, wobei ihr Pkw sowie ein Leitpfosten beschädigt wurden. Der Renault-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)