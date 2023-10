Unfallflucht: Zwei Fahrzeuge touchieren sich

In Merching touchieren sich ein Kleintransporter und ein Pkw. Ein Fahrer hält an, der andere fährt einfach weiter.

Gegen 06:40 Uhr kam es in der Nebelhornstraße in Merching am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang, fuhr ein weißer Kleintransporter Renault Traffic in Richtung Merching. Dort kam ihm laut Polizei ein weißer Pkw entgegen.

Beim Vorbeifahren touchierten sich beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der Kleintransporter hielt anschließend an, der weiße Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. (AZ)