Bei der Verkehrsschau am Kindergarten werden Maßnahmen besprochen

Nach der Unterschriftenaktion der Eltern soll nun ein Ortstermin auf die Situation vor dem Kindergarten aufmerksam machen. Was dabei beobachtet wird.

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko organisierte am Kindergarten Merching eine Verkehrsschau. Gemeinsam mit dem Elternbeirat und der Leitung des Kindergartens, Bürgermeister Helmut Luichtl, Vertretern der Verkehrsbehörde sowie der Polizei wurde die Verkehrssituation während der Bringzeiten auf der Hauptstraße beobachtet und eingeschätzt.

Die Vorsitzende des Elternbeirats, Kristin Ulrich, hatte sich an den Merchinger Landtagsabgeordneten gewandt. Der Elternbeirat fordert aufgrund der Gefährdung der Kinder durch das hohe Verkehrsaufkommen Tempo 30 vor dem Kindergarten. Die Eltern hatten eine Unterschriftenaktion gestartet, an der sich über 400 Personen beteiligt hatten. Die Unterschriftenliste wurde während der Verkehrsschau an die Verkehrsbehörde übergeben.

Die Hauptstraße ist eine Staatsstraße

Bürgermeister Luichtl hatte schon in der Vergangenheit versucht, die Situation auf der Hauptstraße zu entschärfen. Das Problem dabei ist, dass die Straße eine Staatsstraße ist - die Gemeinde ist also nicht entscheidungsberechtigt. Bisher lautete die Argumentation der Behörden so, dass der Eingang der Kindertagesstätte nicht direkt an der Hauptstraße liege und deshalb eine Tempobeschränkung nicht zwingend sei.

Während der Beobachtung vor Ort wurden nun auch weitere Maßnahmen wie das Aufstellen eines Warnschildes oder Gehwegbeschränkungen vorgeschlagen. Die Verkehrsbehörde wird nun prüfen, welche Maßnahmen schnell und effizient umgesetzt werden können. Ziel ist es dabei immer, den besten Schutz für die Kinder zu gewährleisten. Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko versicherte dem Elternbeirat, dass er sich weiterhin für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern vor dem Kindergarten, auch gegenüber dem zuständigen Innenministerium und falls erforderlich mit einer Petition an den Bayerischen Landtag, einsetzen werde. (AZ)