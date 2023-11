Volkstänze und Geschichten aus dem Lechrain beim Heimatabend in Merching

„D’Paartaler“ Trachtler begeistern mit ihrem Programm das Publikum in Merching.

Die Zuschauer konnten beim Heimatabend die ganze Bandbreite des bunten Vereinslebens des Heimat- und Volkstrachtenvereins „D’Paartaler“ bewundern. Die Akteure zeigten ein vielfältiges Programm, bei dem sich die Jugend und die Aktivengruppe mit Volkstänzen und Schuhplattlern abwechselten. Höhepunkte waren der Sterntanz und der Bankerltanz bei den Aktiven. Die Jugend stand ihren großen Vorbildern mit dem Laubentanz in nichts nach.

Trachtenkapelle Steindorf spielt auf

Besondere Begeisterung war dem Trachtlernachwuchs bei dem mit den Aktiven gemeinsam aufgeführten Marschplattler und der Sternpolka anzusehen. Musikalisch umrahmt wurden die Darbietungen routiniert von der vereinseigenen Trachtenkapelle Steindorf, und von Vorsitzendem Bruno Meier am Akkordeon, der auch die Paartaler Sänger bei ihren gefühl- und humorvoll intonierten Stücken begleitete.

Mit einem heiteren Vortrag strapazierte Matthäus Schiffmann die Lachmuskeln der Gäste. In Reimform und gekonntem lechrainer Dialekt erzählte er die Geschichte eines jungen Mannes, der durch den Genuss seiner Leibspeise, nämlich Bohnen, arg in Bedrängnis geraten ist. Die unerwartete Pointe trieb den Zuhörern vor lauter Lachen die Tränen in die Augen. Ganz besonders gefielen insgesamt neun junge Dirndln und Buam, die sehr charmant durchs Programm führten. Bruno Meier bedankte sich bei allen Mitwirkenden, und besonders auch bei den fleißigen Helferinnen und Helfern, die für das leibliche Wohl sorgten. Das gemeinsam gesungene Lied der Bayern und eine offene Tanzrunde mit der Trachtenkapelle Steindorf rundeten den Heimatabend ab. (AZ)