Merching

vor 17 Min.

Von der Apfelblüte zur Ernte: Schüler sind beim Saftpressen dabei

Plus In Merching konnten Kinder den gesamten Zyklus einer Apfelernte bestaunen. Zuletzt ging es dann an das Saftpressen - eine schweißtreibende Arbeit.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Im Frühjahr hatten sie als erste Klassen Kräuter, Apfelblüten und die Bienen auf der Streuobstwiese besucht – jetzt machten sie sich als Zweitklässler nach der Apfelernte ans Apfelsaftpressen. Eva Wülbern, Astrid Richter und Vorstand Günter Paa vom Bund Naturschutz hatten sogar eine Lösung gefunden, die verhagelten Äpfel, die eigentlich vom Baum gepflückt werden sollten, bereitzustellen.

Apfelernte in Merching wurde zerhagelt

Das Ernten wurde einfach übersprungen und die Äpfel warteten nun in Kisten und Körben darauf, geschrubbt, geschnibbelt, getestet und zerkleinert zu werden. Zuerst nahm Günter Paa die Äpfel einmal genau unter die Lupe und erklärte, welche Äpfel zum Pressen geeignet sind und welche aussortiert werden müssen. Dann durften die Kinder loslegen und die Äpfel waschen und zerkleinern, denn auf sie wartete schon Andreas Brummer, der extra aus Pöttmes mit seiner Apfelpresse gekommen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen