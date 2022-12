Merching

vor 35 Min.

Vor Weihnachten legt der Merchinger Postbote eine Sonderschicht ein

Seit Jahrzehnten liefert ist Horst Ankner in Merching die Post aus. In der Vorweihnachtszeit wird er oft schon sehnlichst erwartet.

Plus Horst Ankner verabschiedet sich nach 48 Jahren als Zusteller – 31 Jahre davon verteilte er Briefe und Pakete in Merching. Er ezählt, wie sich sein Beruf verändert hat.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Für Postler ist Weihnachten eine anstrengende Zeit. Horst Ankner weiß, wovon er spricht. Seit 31 Jahren bringt er den Menschen in Merching, Steinach, Hochdorf und Putzmühle Briefe und Pakete ins Haus. Doch trotz des fordernden Pensums, einer Kombination aus dem enormen Paketaufkommen und der oft ungünstigen Witterung, war es im Advent stets ein sehr angenehmes Arbeiten, sagt er: Weil er die Menschen, die er betreut, so gut kennt, entwickelten sich oft sehr nette Kontakte bis hin zu Freundschaften. Einige warteten mit Tee und selbst gebackenen Plätzchen oder mit persönlichen, aufmunternden Worten. So war auch die stressigste Zeit leichter zu bewältigen. Jetzt geht Horst Ankner in Ruhestand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen