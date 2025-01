Vorstand der Merchinger Feuerwehr neu gewählt

In diesem Jahr standen eine Satzungsänderung und Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Die Satzung wurde nach kurzer Diskussion angenommen. Danach folgten die Neuwahlen. Vorsitzender Storch stellte sich nach 30 Jahren und Schriftführer Schegg nach 24 Jahren im Vorstand nicht mehr zur Wahl. Die Kommandanten, der Kassier, die Kassenprüfer und die Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Martin Rieger, zum 2. Vorsitzenden Michael Jaser gewählt. Neu gewählt wurde Julian Krauser als Schriftführer. Zuvor informierte Schriftführer Anton Schegg über die Ausschusssitzungen und weitere Themen des vergangenen Jahres. Kassier Helmut Luichtl berichtete kurz über die Finanzen des Vereins. Er erwähnte, dass der Faschingsball ein voller Erfolg war. Nachdem Kassenprüfer Thomas Mayr die Entlastung des Vorstands vorschlug und es keine Einwände seitens der Versammlung gab, folgte der Bericht des Kommandanten. Kommandant Christian Jaser teilte mit, dass die Feuerwehr 2024 843 Stunden (2023: 939) im Einsatz war. Es gab 60 Einsätze (2023: 69) darunter auch in diesem Jahr viele technische Hilfeleistungen aufgrund von Unwetterschäden. Es wurden monatliche Übungen sowie eine Gemeinschaftsübung mit den Feuerwehren Steinach, Hochdorf und Althegnenberg durchgeführt. Bei der gemeinsamen Übung wurde ein Brand in einer Tiefgarage mit mehreren vermissten Personen angenommen. Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Aus- und Fortbildungen: So besuchten vier Atemschutzgeräteträger einen Brandcontainer. Erstmals nahm unsere Jugend am Aktionstag der Jugendfeuerwehren in Sulzberg teil. Vorsitzender Markus Storch berichtete anschließend über das vergangene Vereinsjahr und kündigte für den 15. Februar den Feuerwehrball in der Mehrzweckhalle an, bei dem die Josy Miller Band für Stimmung sorgen wird. Der Vorverkauf findet ab dem 28. Januar in der Raiffeisenbank Merching statt. Geehrt wurden dieses Jahr Otto Reyinger, Gottfried Wecker und Franz Falkner.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.