Merching

vor 33 Min.

Wand zehn Zentimeter zu hoch: Gemeinderat lehnt Abweichung ab

Der Gemeinderat Merching hält an der Ablehnung eines Antrages fest - die Wände sind darin zehn Zentimeter zu hoch, die Firsthöhe 16 Zentimeter.

Plus Wegen einer Abweichung in Bauplanungen sind Merching und das Landratsamt im Gespräch - doch der Gemeinderat will sich dem Druck nicht beugen.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

In der jüngsten Gemeinderatssitzung mussten sich die Merchinger Rätinnen und Räte mit einem Entschluss des Landratsamtes auseinandersetzen. Ende Mai wurde im Gemeinderat die Errichtung eines Einfamilienhauses in der Grüntenstraße wegen einer Überschreitung der beantragten Wandhöhe um zehn Zentimeter und der maximalen Firsthöhe um 16 Zentimeter abgelehnt. Im Landratsamt sah man diese Entscheidung kritisch und will nun das gemeindliche Einvernehmen ersetzen.

Die Verwaltung empfahl dem Rat, auf der Entscheidung zu bestehen. Bei einem erneuten Anruf mit dem Landratsamt wurde jedoch deutlich, dass man hier die Entscheidung der Gemeinde auch bei einer weiter ablehnenden Haltung definitiv ersetzen will, gab Geschäftsführer Rainer Fieber weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen