Wandercoach Eckart Wieja läuft auf dem Franziskusweg bis nach Rom

Plus Zu Fuß von Florenz bis nach Rom ist Eckart Wieja aus Merching gegangen. Er verrät, wie er dabei in den richtigen Flow kommt und wo man für wenig Geld übernachten kann.

Von Christina Riedmann-Pooch

Zwölf Kilo Gepäck auf dem Rücken und 430 Kilometer vor sich, dabei 11.000 Höhenmeter zu überwinden: so startete der Merchinger Wandercoach Eckart Wieja gemeinsam mit Freunden seine Tour auf dem Franziskusweg - der Pilgepfad, der dem heiligen Franz von Assisi gewidmet ist. Zu viert machte sich die Gruppe von dem nahe Florenz gelegenen Chiusi della Verna aus auf den weiten Weg.

Als unverzichtbar erwies sich die gute Regenausrüstung samt Innenschutz im Rucksack schon in den ersten zehn Minuten. Denn am ersten Tag goss es aus Kübeln und die erste Etappe fiel mit 15 Kilometern eher kurz aus. „Es war oft so, dass hinter den Hügeln ein Gewitter lauerte, das dann urplötzlich über die Kuppe zog und über uns hereinbrach. Da kommt das Böse schon wieder“, hätten sie gescherzt, erzählt Wieja.

