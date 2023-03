Merching

vor 49 Min.

Wein, Bonbons, Pakete: Glückspfennig öffnet in Merching

Plus Mitten in Merching gibt es nun wieder Schreibwaren, Zeitschriften, Süßwaren und eine Getränkeauswahl. Der "Glückspfennig" führt künftig auch die Poststelle weiter.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Seit Januar standen die Räume des ehemaligen Getränkemarkts in der Hauptstraße 19 in Merching leer – nun füllt sich ein Teil davon wieder mit Leben: Franz Birke und seine Frau Nicole durften sich am Eröffnungstag über großes Interesse freuen. Der Renner waren ihre Südtiroler Spezialitäten vom „Leimi“, der auch auf dem Meringer Markt vertreten ist: Von Speck, Schüttelbrot, Wein und Limoncello waren die Merchingerinnen und Merchinger so begeistert, dass sie sogar Nachschub holen mussten, erzählt Nicole Birke.

