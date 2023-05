Der Merchinger Werner Schrom feiert seinen 80. Geburtstag

Ob Gemeinderat, Kirche oder Bürgernetz - der Merchinger war und ist vielfältig engagiert. Entsprechend zahlreich sind die Gratulanten.

Zum 80. Geburtstag konnte Werner Schrom schon am frühen Morgen zahlreiche Gäste begrüßen: Der Tag begann mit kirchlichem Segen von Pfarrer Xavier in Begleitung von Kirchenpfleger Josef Oberhuber. Angelika Luichtl und Alfons Magg als Vertreter des Bürgernetz Mering, bei dem Schrom lange Jahre im Vorstand dabei war, sowie Altbürgermeister Martin Walch waren unter den ersten Gratulanten.

In Merching fühlt sich der Jubilar seit 1973 rundum wohl: 30 Jahre war er als Gemeinderat aktiv, ebenso lange gehörte er dem Pfarrgemeinderat an, 16 Jahre davon war er an der Spitze. Bis heute ist er im Pastoralrat tätig. Sehr gerne übernimmt er den Lektorendienst und verrät, dass er die Maiandachten und Wortgottesdienste besonders mag.

Schrom beginnt seine Laufbahn als Lehrer und arbeitet zuletzt als Ministerialrat

Aber auch das Schafkopfen mit Kollegen habe ihm viel Freude gemacht, verrät er. Beruflich startete er zunächst als Lehrer, wurde schnell Seminarleiter, dann Schulrat und arbeitete zuletzt als Ministerialrat im Kultusministerium München als Referatsleiter. Überall sei es eine schöne Zeit gewesen, meint er.

37 Mal nahm er als Andechs-Wallfahrer teil - sogar einen guten Freund aus Lübeck konnte er dafür gewinnen. Privat genießt er seine Zeit mit den Enkeln Lena und Elias, seinen vier Töchtern Karin, Sabine, Petra mit Familie und Birgit, sowie mit seiner lieben Frau Ingeborg, die ihm zum Geburtstag acht rote Rosen für die Lebensjahrzehnte und sechs weiße Rosen für die schönen Ehejahrzehnte überreichte. Gemeinsam freuen sie sich auf den Besuch des Musikvereins anlässlich des Geburtstags und auf den der Feuerwehr, die den Jubilar zu einem späteren Zeitpunkt besuchen werden.