Merching

18:00 Uhr

Wohnen und Gewerbe – hier entstehen Bauplätze in Merching

Am Merchinger Ortsrand Richtung Steindorf soll ein weiteres Neubaugebiet für Häuslebauer entstehen.

Plus Gleich zwei neue Wohnbaugebiete plant die Gemeinde Merching am Ortsrand Richtung Steindorf. Fürs Gewerbe sollen Flächen an der Unterberger Straße entstehen.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Die Nachfrage nach Bauland ist in Merching anhaltend hoch. Im jüngsten Baugebiet Holleräcker sind alle Grundstücke vergeben. Und Bürgermeister Helmut Luichtl hat immer noch 125 Interessenten auf der Liste stehen. Deswegen möchte die Kommune weiteres Ackerland in Bauplätze umwandeln.

