Wurst, Getränke und Co: Neuer Grillautomat versorgt Hungrige in Merching

Die Merchinger können sich bald zu jeder Uhrzeit mit Grillfleisch und Snacks eindecken. In der Kirchstraße eröffnet ein Selbstbedienungsautomat.

Handelsfachwirt Michael Guggumos stellt seinen nächsten Grillautomaten auf. In Mering steht bereits seit zwei Jahren einer am westlichen Bahnzugang, nun kommt einer in Merching dazu. Mit gleichem Konzept eröffnete der neue "Grill&Snack" in Zusammenarbeit mit der Handwerksmetzgerei Eidelsburger in der Kirchstraße 1.

Neuer Selbstbedienungsautomat in Merching

Direkt bei der örtlichen Handwerksmetzgerei sind ab sofort rund um die Uhr Grillfleisch, Grillwürste, Snacks, Drinks und vieles mehr erhältlich. Kundinnen und Kunden können auch an Feiertagen ihr lokales Fleisch der Metzgerei vor Ort einkaufen und müssen keine weiten Wege in Kauf nehmen. Der Verkaufsautomat ist mit einem Förderband ausgestattet, sodass die Ware immer aus der jeweiligen Etage abgeholt und in das Ausgabefach transportiert wird. Bezahlt werden kann bar oder mit Karte. (AZ)