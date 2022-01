Zu stark bebaut: Merchinger Gemeinderat lehnt größeres Bauvorhaben ab

Plus Maximale Bebauung ist erlaubt, aber oft nicht gewünscht: Der Merchinger Gemeinderat stimmt über einen Bauantrag in der Steindorfer Straße ab.

Diverse Bauanträge beschäftigten auch diesmal den Merchinger Gemeinderat. Die Mitglieder nahmen die Durchführbarkeit der Pläne ins Visier - und setzten sich wieder mit einer altbekannten Problematik auseinander: Die maximale Bebauung eines Grundstücks ist zwar für den Bauherren oder die Bauherrin oft von Vorteil - jedoch nicht für die Dorfgemeinschaft. So wie bei einem Antrag von vier Doppelhaushälften mit Garagen und Stellplätzen, die in der Steindorfer Straße entstehen sollen.