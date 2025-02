Zur Jahreshauptversammlung der Mandicho Schützen Merching gibt es Blumen zum Valentinstag

Auf der 37. Jahreshauptversammlung der Mandicho Schützen Merching begrüßte der erste Vorsitzende Markus Schneemayer alle anwesenden Mitglieder, Bürgermeister Helmut Luichtl und die zahlreich erschienene Jugend im Schützenheim. Er betonte die Wichtigkeit der Vereinsjugend als Zukunft des Vereins. Schneemayer überraschte anlässlich des Valentinstags alle Damen mit Rosen.

Nachdem an die verstorbenen Mitglieder gedacht wurde, resümierte Schneemayer die Aktivitäten im vergangenen Jahr, u. a. die Standartenweihe de Böllerschützen, das Freundschaftsschießen mit den Bayermünchinger Trachtlern und die Teilnahme an Meisterschaften. Nach den Kassenberichten von Kassier Volker Schindler und Jugendkassier Thomas Rauch berichteten der Sportleiter Uli Spicker und die Jugendsportleiterin Jessica Greppmeir über die sportlichen Highlights. Besonders erfreut war Greppmeir über die wachsende Jugend und die gut besuchten Trainingsstunden. Sie erwähnte auch die beliebte Happy Hour mit dem Lichtgewehr an der Schule. Hierüber konnten schon Jungschützen für den Sport gewonnen werden.

Damensportleiterin Susanne Löhnert informierte über das 2024 in Merching stattgefundene Gau-Damenschießen, das ein großer Erfolg war. Schützenmeister Schneemayer gab danach mit dem am 28.2.2025 stattfindenden Faschingsschießen, dem Jubiläumsschießen in Schmiechen sowie dem Gaujubiläum und dem 103-Jährigen der Paartaler Trachtler im Mai noch einen Ausblick auf die Termine 2025 und verwies noch auf die nötige Modernisierung der Schießstände. Die Versammlung endete mit dem Dank des Schützenmeisters an alle Helfer, Gönner und Spender des Vereins. Franziska Mayr

