Zwei Tage lang dreht sich in Merching alles um das Thema Hund

Beim Seminar mit dem Hundetrainer Ádám Miklósi aus Ungarn durften auch die Gewinnerinnen unserer Verlosung vieles vom Experten lernen.

Die Köpfe rauchten beim Seminar mit dem ungarischen Hundeforscher Professor Ádám Miklósi. Zwei Tage lang führte er bei der Akademie des Magazins "Der Hund", das vom Merchinger Forum Verlag herausgegeben wird, über 50 Hundehalterinnen und -halter sowie -trainer und -trainerinnen durch die Welt der Wissenschaft.

Hundetrainer Ádám Miklósi hat selbst keinen Hund

Dabei haben die Teilnehmenden das Programm der beiden Workshops mitgestaltet. Vorab galt es, Fragebogen zu beantworten, deren Auswertung der Wissenschaftler leicht verständlich vorstellte. Am ersten Tag ging es um Bindung zwischen Halter und Tier. So ergab die Auswertung, dass viele, die ihre Hunde schnell vermissen, auch bereit sind, mehr für ihr Tier auszugeben. Anhand eingereichter Videos erklärte der Hundeforscher das Verstehen von Signalen. Unter anderem hat seine Forschungseinrichtung das Verhalten von Hunden in verschiedenen Situationen untersucht, zum Beispiel wie diese das Auftreten anderer Hunde erkennen und darauf reagieren.

Die Ergebnisse unzähliger Begegnungssituationen zeigten, dass es keinesfalls rassetypische Verhaltensweisen gibt, sondern die Hunde, wie wir Menschen auch, individuell reagieren und miteinander kommunizieren. Ádám Miklósi ist als Hundetrainer weltweit bekannt, dabei hat er selbst keinen Hund. Er sagt dazu: "Dafür hätte ich zu wenig Zeit, das möchte ich einem Tier nicht zumuten."

Kommunikation von Tieren: Was sagen uns Hunde?

Spannend wurde es am zweiten Tag mit kleinen Versuchen live vor Ort. Anwesende Hunde durften eine Art Hütchenspiel mit Blumentöpfen machen, wobei sie die Gesten des Menschen, zu welchem Topf sie gehen sollten, verstehen sollten. Im richtigen wartete eine Belohnung auf sie. Während am Samstag zum Thema Bindung der Wissenschaftler mit Hundetrainerin und Redaktionsmitarbeiterin Veronika Rothe diskutierte, wie man die Forschungsergebnisse nun in der Praxis einsetzen kann, standen sonntags die Kommunikationsprobleme im Fokus der Podiumsdiskussion. Darüber, was Hunde sagen, auch wenn sie nichts sagen und wie schwierig das für uns Menschen manchmal zu verstehen ist – trotz Jahrtausenden an Erfahrungen aus dem Zusammenleben – war eine spannende Diskussion mit Tierärztin Dr. Astrid Schubert. Dank ihres Schwerpunkts Verhaltenstherapie kennt sie viele Fälle von Missverständnissen zwischen Hund und Mensch und brachte sie als Beispiele mit.

Unter den Teilnehmenden waren auch die beiden Gewinnerinnen der Verlosung unserer Redaktion. Irene Langer aus Friedberg ist ebenfalls Hundetrainerin und Tierschützerin: "Es war ein sehr informatives Event, in dem ich viel für mich gewinnen konnte." Sie erhielt einen "tollen Blickwinkel, egal ob man sich hobbymäßig oder beruflich mit Hunden beschäftigt". Auch Elfie Ortlieb war unter den Gewinnern und erfuhr viele neue Hintergründe. "Dennoch tue ich mich damit schwer, denn das tägliche Leben mit dem Hund sieht anders aus." Es sei schwer, Bindung rein wissenschaftlich zu greifen. Die Gespräche mit den Teilnehmenden waren dafür umso anregender. "Ádám ist ein toller Redner, der die wissenschaftlichen Inhalte charmant und kurzweilig rüberbringen kann", lobte sie. (AZ)