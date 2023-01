Zweites Windrad für Merching in Planung

Plus Das Merchinger Unternehmen EVM baute erst die zentrale Hackschnitzelheizung für den Ort und will nun auch noch bei der Windkraft einsteigen.

Nach dem Bürgerwindrad soll nun noch ein zweites Windkraftrad eines weiteren Anbieters in die Planung gehen. Mit dem Projekt befasste sich der Merchinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Bürgermeister Helmut Luichtl informierte über das Vorhaben für eine ausgewiesene Windkraft-Fläche Richtung Althegnenberg. Auch Steindorfs Bürgermeister Paul Wecker sowie sein Amtskollege aus Althegnenberg, Rainer Spicker, wüssten bereits davon.