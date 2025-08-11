Icon Menü
Merchinger Gartenbauverein pflegt seit 30 Jahren den Klostergarten

Merching

Nicht nur zu Maria Himmelfahrt ist der Klostergarten in Merching einen Besuch wert. Welche Aktionen der Gartenbauverein als Nächstes geplant hat.
Von Christina Riedmann-Pooch
    Fleißige Hände des Merchinger Gartenbauvereins pflegen den Klostergarten regelmäßig.
    Fleißige Hände des Merchinger Gartenbauvereins pflegen den Klostergarten regelmäßig. Foto: Jürgen Falkner

    Seit gut 30 Jahren kümmert sich der Gartenbauverein um den Klostergarten in Merching. Ein Ort, den jeder besuchen kann – und wo jeder von den reifen Äpfeln oder Beeren naschen darf. Durch Spenden zweier ortsansässiger Firmen konnte der Kreuzweg mit Hackschnitzeln verbessert werden. Eine Bank, von der aus man einen ungestörten Blick in den Garten hat, wird noch durch eine neue Holzbank ausgetauscht. Vorstand Jürgen Falkner erzählt, dass er auch gerne das bunte Schild am Eingang von kreativen Kindern aufhübschen lassen würde, das alle Besucher schon am Eingang begrüßt. 

