Merchinger Gartenbauverein pflegt seit 30 Jahren den Klostergarten

Seit gut 30 Jahren kümmert sich der Gartenbauverein um den Klostergarten in Merching. Ein Ort, den jeder besuchen kann – und wo jeder von den reifen Äpfeln oder Beeren naschen darf. Durch Spenden zweier ortsansässiger Firmen konnte der Kreuzweg mit Hackschnitzeln verbessert werden. Eine Bank, von der aus man einen ungestörten Blick in den Garten hat, wird noch durch eine neue Holzbank ausgetauscht. Vorstand Jürgen Falkner erzählt, dass er auch gerne das bunte Schild am Eingang von kreativen Kindern aufhübschen lassen würde, das alle Besucher schon am Eingang begrüßt.

Christina Riedmann-Pooch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86504 Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenbauverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis