1,56 Promille: Betrunkene fährt an Tankstelle Auto an

Die Polizei stoppte am Sonntag die Trunkenheitsfahrt einer 62-jährigen Frau. Sie hatte auf einer Tankstelle ein Auto touchiert.

Mit 1,56 Promille war eine Frau in Mering unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie am Sonntag gegen 16 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Münchner Straße. Dort touchierte die 62-Jährige die Anhängerkupplung eines Daimlers.

Autofahrerin betrunken in Mering unterwegs

Die Polizeibeamten stellten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch fest, der Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Ein Sachschaden entstand nicht, aber die Autofahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)