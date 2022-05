Mering

vor 19 Min.

100 Besucher freuen sich über Vielfalt beim Internationalen Fest

Plus Musik und Tänze aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa erwarteten Besucher des Internationalen Festes in Mering. Für viele ist es ein herzliches Wiedersehen.

Von Heike Scherer

Für manche vertraute Klänge und Tänze, für andere spannende Einblicke in andere Kulturen: Zum achten Mal fand das Internationale Fest des Vereins Internationale Kultur in Mering statt. Agnes o'Sullivan aus Irland und Sally Rascher aus England, die in Augsburg wohnen, waren mit dem Zug nach Mering gekommen, um beim Fest dabei zu sein. Dass sie irische Tänze der Augsburger Gruppe Moment of Celtic Energy zur Musik von Paddy’s Garden sehen konnten, freute sie sehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .