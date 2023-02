1000 Euro Schaden nach Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer Opel wird auf einem Parkplatz in Mering angefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtet.

Bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Münchener Straße in Mering wurde am Montag ein schwarzer Opel Astra beschädigt. Der unfallverursachende Wagen fuhr zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr gehen das rechte Fahrzeugheck des Opels.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)