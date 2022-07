1000 Jahre Mering: Das verbinden Menschen mit ihrer Heimatgemeinde

Mering feiert sein 1000-jähriges Bestehen. Die Redaktion der Friedberger Allgemeinen befragt Bürgerinnen und Bürger, was sie mit ihrer Heimatgemeinde verbindet.

1000 Jahre Mering, das ist für den Ort ein Grund zu feiern. Das ganze Jahr lang finden Veranstaltungen und Aktionen statt. Das geht vom festlichen Galadinner über das aufwendig inszenierte Theaterstück bis hin zum mehrtägigen Lichterfest.

In unserer Redaktion wollen wir außerdem die Menschen in den Blickpunkt rücken, die heute in Mering leben und den Charakter der Marktgemeinde prägen. Zum großen Jubiläum erzählen uns Meringerinnen und Meringer, was sie an ihrem Heimatort besonders schätzen.

