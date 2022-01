Mering

11:52 Uhr

130 Menschen demonstrieren für Solidarität in der Corona-Pandemie

Plus Das Bündnis "Mering ist bunt" ruft zu einer Kundgebung auf. Redner und Rednerinnen aus Politik, Gesellschaft und Kirche unterstützen sie. Wie waren die Argumente?

Von Andreas Alt

200 bis 300 Teilnehmer hätte das Bündnis " Mering ist bunt" sich gewünscht, und so viele hätte man wohl auch gebraucht, um das Rathaus einschließlich Marktplatz bequem zu umringen. Diese Zahl wurde mit laut Polizei 130 Personen nicht erreicht. Diese aber setzten am Samstag ein Ausrufezeichen hinter das Anliegen, die Corona-Pandemie solidarisch durchzustehen, statt sich in Impfbefürworter und Gegner oder Verschwörungsgläubige dividieren zu lassen. Was kam dabei zur Sprache?

