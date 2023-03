150 Gäste sprengen Party in Mering nach Aufruf in den sozialen Netzwerken

Zwei 16-jährige Geschwister wollten mit 20 Freunden im Elternhaus in Mering feiern. Doch die Party eskaliert und die Polizei rückt mit sieben Streifen an.

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist am Samstag eine Party in Mering. Gegen 22 Uhr musste sie von der Polizei aufgelöst werden. Zwei 16-jährige Geschwister wollten die Party mit ca. 20 Personen in ihrem Elternhaus feiern. Wie die Polizei berichtet, überließen die Eltern den beiden Geschwistern das Haus und quartierten sich dafür aus.

Party in Mering: Polizei kommt mit sieben Streifenwagen

Da jedoch wohl eine unbekannte Person die anstehende Party über soziale Medien ankündigte und teilte, fanden sich im Laufe des Abends rund 150 Jugendliche an dem Haus ein. Dabei eskalierten die Feierlichkeiten so, dass schließlich Nachbarn bei der Polizei anriefen und von einer „Abrissparty“ sprachen.

Schließlich fuhren sieben Streifen der Polizei die Partyörtlichkeit an, um die Feier aufzulösen. Den Beamten gelang es letztlich auch, den Vater der Geschwister über den Vorfall zu informieren. Dieser fand das Haus in einem entsprechend desolaten Zustand vor. Laut Polizei werden sich die Aufräumarbeiten nicht auf das Haus beschränken. Noch in einem Umkreis von ca. 300 Metern seien entsprechende Partyrückstände aufzufinden gewesen. (AZ)